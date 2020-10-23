Гонщик Квят прокомментировал слухи о возможной замене на Цуноду

Пилот напомнил, что до конца сезона осталось шесть гонок. По его словам, он постарается выложиться в них по максимуму, поскольку это единственное, что ему осталось в данной ситуации.

«Я в курсе того, как обстоят дела. Все достаточно просто. Плюс, конечно, доступных кокпитов [в других командах] не так много», — добавил гонщик.