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    23 октября 2020, 13:15

    Гонщик Квят прокомментировал слухи о возможной замене на Цуноду

    Артур Блянихов

    Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за команду AlphaTauri, отреагировал на слухи о том, что его могут заменить на юниора Юки Цуноду. Спортсмена процитировала «Газета.ru».

    Пилот напомнил, что до конца сезона осталось шесть гонок. По его словам, он постарается выложиться в них по максимуму, поскольку это единственное, что ему осталось в данной ситуации.

    «Я в курсе того, как обстоят дела. Все достаточно просто. Плюс, конечно, доступных кокпитов [в других командах] не так много», — добавил гонщик.