Гонщик команды «Ред Булл» выиграл Гран-при Бельгии

Пилот Макс Ферстаппен выиграл 12-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Гран-при завершился накануне на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Об этом рассказало РИА ФАН.

Эта гонка стала самой короткой в истории чемпионатов мира. Спортсменам помешал проливной дождь и плохая видимость трассы. Жюри зафиксировало результаты по итогам первого круга.

Второе место ушло Джорджу Расселлу из команды «Уильямс». Третье место досталось семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону из «Мерседеса». Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин показал 17-й результат.