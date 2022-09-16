Гонщик из России Жильцов сменил гражданство, чтобы принять участие в ралли «Дакар» | 360°

Спорт 16 сентября 2022, 15:53 Поделиться Telegram

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Viber Гонщик из России Жильцов сменил гражданство, чтобы принять участие в ралли «Дакар»

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Российский гонщик Константин Жильцов принял решение сменить спортивное гражданство. Мужчина сделал это для того, чтобы принять участие в ралли-марафоне «Дакар». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на «Матч ТВ».

«Гоняться необходимо, иначе теряешь навыки, и тогда нужно вообще прекращать все это. Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие‑то кардинальные решения», — поделился спортсмен.

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Гонщик рассказал, что уже подготовил все необходимые документы. На ближайшем чемпионате, который состоится в Ульяновске, спортсмен будет участвовать в качестве иностранного представителя.

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