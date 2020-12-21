Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон назван спортсменом года

Спортсменом года по версии «Би-би-си» стал пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» чемпион мира Льюис Хэмилтон. В 2020 году он выиграл четвертый чемпионат подряд, сравнявшись по числу титулов чемпиона мира с Михаэлем Шумахером. Оба спортсмена семь раз одерживали победы в этом крупнейшем соревновании.

Как сообщила «Газета.ru», 35-летний игрок из Стивенэйджа также превзошел Шумахера по числу гран-при. Хэмилтон выиграл 921 раз.

«Я хочу поздравить всех невероятных номинантов. Я так горжусь тем, чего они достигли, и хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Я не ожидал этого, зная, что у меня много серьезных соперников. Я хочу поздравить всех с Рождеством — это был такой необычный год!» — приводит слова Хэмилтона «Би-би-си».

Он также пожелал всем позитива в это нелегкое время. Гонщик уже второй раз становится спортсменом года. Первый раз этот титул был ему присужден в 2014 году.

Другими победителями конкурса Sports Personality 2020 стали Том Мур («Премия Хелен Роллсон»), Маркус Рэшфорд («Премия специальной группы экспертов»), Юрген Кломм («Тренер года»), «Ливерпуль» («Команда года»), Мэтт Ратана и Тобиас Веллер («Невоспетый герой»), Андреа Спендолини-Сириекс («Открытие года»).

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на первое место своего личного списка пяти лучших российских футболистов 2020 года поставил вратаря Игоря Акинфеева.