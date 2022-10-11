Гонщик Ферстаппен победил в третьей практике Гран-при Японии | 360°

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Гонщик Ферстаппен победил в третьей практике Гран-при Японии

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Представитель Нидерландов Макс Ферстаппен занял первое место в ходе свободной практики Гран-при Японии. Об этом сообщил RT.

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Спортсмен является пилотом Red Bull. Он смог проехать круг за одну минуту и 30,671 секунды. Ему удалось обойти мексиканца Карлоса Сайнса. Разница в скорости составила 0,294 секунды. Третье место в гонке занял представитель Ferrari Шарль Леклер, передали Nation News.

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