Гонщик Ферстаппен победил в третьей практике Гран-при Японии | 360°

Спорт 11 октября 2022, 05:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Гонщик Ферстаппен победил в третьей практике Гран-при Японии

Читать 360tv в

Представитель Нидерландов Макс Ферстаппен занял первое место в ходе свободной практики Гран-при Японии. Об этом сообщил RT.

Реклама

Спортсмен является пилотом Red Bull. Он смог проехать круг за одну минуту и 30,671 секунды. Ему удалось обойти мексиканца Карлоса Сайнса. Разница в скорости составила 0,294 секунды. Третье место в гонке занял представитель Ferrari Шарль Леклер, передали Nation News.

0 0 0 0 0 0