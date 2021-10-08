Гонов получил серебро на чемпионате Европы по велоспорту

Российский велосипедист Лев Гонов получил серебряную медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Об этом сообщил RT.

Гонов проиграл итальянцу Джонатану Милану, который в результате завоевал золото. Бронзовую медаль получил спортсмен из Швейцарии Клаудио Имхофу, он обошел француза Бенжамена Тома.

Соревнования прошли в городе Гренхен в Швейцарии.

Ранее легенда российского футбола Александр Мостовой прокомментировал предстоящие матчи национальной сборной против Словакии и Словении. По его словам, одержать победу в обеих играх будет не так просто.