Гонку «Формулы-1» в Сочи перенесли из-за ливней

Первую гонку этапа чемпионата «Формулы-2» перенесли из-за непогоды в Сочи. Сильные ливни, которые обрушились на город, затопили трассу, а также мешают вертолетам подняться в воздух.

Об этом сообщили организаторы соревнований в Twitter.

Гонка должна была стартовать в 10:30, однако начало соревнований отложили на неопределенное время. Спустя некоторое время организаторы объявили, что заезд перенесут на другой день — проводить гонку мешает сильный дождь, который затопил трассу.

Кроме того, осадки не дают подняться в воздух вертолетам, которые по регламенту должны находиться над трассой на случай аварии — чтобы оказать гонщикам первую помощь. В пресс-службе АНО «Росгонки» сообщили РИА «Новости», что эти вертолеты просто не могут добраться до «Сочи Автодрома», где должна была пройти гонка.

Сильные ливни затопили также три поселка и нарушили движение транспорта по федеральной трассе Джубга—Сочи. Из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение. Особенно сильные осадки прошли в Туапсинском районе Сочи и на юго-востоке Краснодарского края.