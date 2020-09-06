Гонку «Формулы-1» приостановили из-за аварии болида Fеrrаri. Видео
Пилот команды Ferrari Шарль Леклер потерпел аварию на восьмом этапе чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Италии, который проходил в Монце. Как сообщило издание Planetf1, у болида отказали тормоза, что привело к столкновению с защитной стеной из шин. Видео с места событий появилось в Twitter.
На опубликованных кадрах видно, как красный болид влетает в защитную стену. Пилот выбирается из машины самостоятельно.
По данным журналистов, Леклер быстро покинул место происшествия. Из-за повреждения защитной стены и самой трассы гонку остановили. Все участники соревнований отправились в свои боксы. После того, как защитную стену восстановили, гонка продолжилась.
Это первый случай остановки гонки на Гран-при Италии с 1995 года. Авария стала очередным витком неудачных выходных для Ferrari. Ранее с трассы сошел Себастьян Феттель.