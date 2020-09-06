Гонку «Формулы-1» приостановили из-за аварии болида Fеrrаri. Видео

На опубликованных кадрах видно, как красный болид влетает в защитную стену. Пилот выбирается из машины самостоятельно.

По данным журналистов, Леклер быстро покинул место происшествия. Из-за повреждения защитной стены и самой трассы гонку остановили. Все участники соревнований отправились в свои боксы. После того, как защитную стену восстановили, гонка продолжилась.

Это первый случай остановки гонки на Гран-при Италии с 1995 года. Авария стала очередным витком неудачных выходных для Ferrari. Ранее с трассы сошел Себастьян Феттель.