Гонки с препятствиями признали официальным видом спорта. Соответствующий приказ подписал министр спорта России Павел Колобков.

В России такие соревнования устраивают уже более 7 лет, вот только, несмотря на сложность, строгие правила прохождения трассы и возможность отобраться на чемпионат мира — эти соревнования не считались спортивными. Нормы в высоте препятствий, их размерах и расположении тоже нигде не были прописаны.

Источник фото: телеканал «360»

Но теперь все изменилось, организаторы спортивных забегов работают над стандартизацией препятствий для того, чтобы все атлеты на разных соревнованиях находились в равных условиях. За основу некоторых препятствий взяли размеры спортивных снарядов из других видов спорта. Например — спортивного гимнастического бревна.

Источник фото: телеканал «360»

Признание гонок с препятствиями видом спорта даст спортсменам возможность получать спортивные разряды и звания, а также вести честную борьбу на соревнованиях — появятся антидопинговые проверки.

«Каждая федерация при организации соревнований 1-й категории — как минимум они обязаны иметь договор с РУСАДА, и РУСАДА принимает решение когда, куда приехать. Они могут приехать домой, перед соревнованиями к атлету, они могут на соревнования приехать и перед стартом взять допинг-пробы», — сказал председатель президиума Всероссийской федерации гонок с препятствиями Вадим Гущин.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме этого, титульная федерация будет вести рейтинг спортсменов. Чтобы попасть в него — атлету нужно будет участвовать в соревнованиях по области, России или в международных чемпионатах.

Источник фото: телеканал «360»

Официально гонки с препятствиями только-только появились, поэтому все эти этапы будут появляться постепенно — в первую очередь должны аккредитовать федерацию. Только после этого окончательно утвердят правила этого вида спорта и разработают порядок присвоения и подтверждения спортивных званий и разрядов. На оформление документов может уйти около года.