Гонки моторных судов прошли в Ногинске

Кубок River Cross разыграли в Ногинске на акватории Черноголовского пруда. Это гонки моторных судов, но не профессионалов, а любителей, которые сами собирали лодки.

Источник фото: телеканал «360»

От Набережных Челнов до Минска. География соревнований впечатляет. Вместе с любителями катают дистанцию и профессиональные гонщики. Многократный чемпион России, Европы и мира Алексей Василенко приехал из Санкт-Петербурга. Он участвует в гонках на выносливость — 24 часа вокруг Петропавловской крепости.

«В 2014 году, выступая в три пилота, у нас получилось 597 кругов за сутки. Для того, чтобы выиграть Чемпионат мира», — рассказал Алексей Василенко, мастер спорта России.

В этих соревнованиях в отличие от «суточных» любая ошибка чревата потерей места. Поэтому здесь важна максимальная концентрация.

Практически все лодки самодельные. Корпуса — заводские, потом спортсмены их дорабатывают. Например, в свою лодку Алексей Василенко вложил четыре месяца ежедневного труда.

Источник фото: телеканал «360»

Соревнования проводятся в пяти классах. Делятся по объему двигателя — от маломощных 85 кубических сантиметров до 1000 кубических сантиметров — это 5 лошадиных сил. Такие лодки могут развивать скорость в районе 90 километров в час и преодолевать дистанцию в 1200 метров за пять минут.

Однако в кольцевых гонках важнее не скорость, а управляемость. Конечно, многое зависит от мастерства пилота.

В этот раз гонка получилась непредсказуемой. На водной глади встретились и давние соперники, и новички. Они-то и устроили в третьем заезде настоящую гонку «Формулы-1». Весь берег следил за азартными рейсерами, затаив дыхание.

Такие соревнования — это настоящая кузница кадров. Ведь каждый профиль выходит из любительского спорта. Кстати, здесь, на Черноголовском пруду, тренировались легендарные братья Чермошенцевы, которые стали чемпионами Советского Союза и мира.