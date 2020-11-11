Гонки «Формулы 1» разрешили проводить на трассе под Петербургом

Уточняется, что для получения лицензии на шоссейно-кольцевой трассе установили специальные защитные барьеры. Представители комиссии FIA посетили комплекс в начале осени этого года и после проверки вручили автодрому разрешение на гонки.

Президент Российской Автомобильной Федерации Виктор Кирьянов подчеркнул, что на «Игора Драйв» созданы отличные условия как для профессиональных гонщиков, так и для начинающих спортсменов.