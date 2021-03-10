Гонки чемпионата России по биатлону впервые в истории отменили из-за морозов

Командные гонки чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске отменили из-за сильных морозов. Это произошло впервые в истории города, который традиционно является организатором крупных стартов этого вида спорта. До этого соревнования отменяли, но не из-за погоды.

Об этом сообщил главный судья соревнований Владислав Заикин. Его слова процитировала пресс-служба автономного учреждения «ЮграМегаСпорт».

Такое решение принял Союз биатлонистов России из-за сильных морозов. Столбик термометра опустился до −25 градусов при допустимом минимуме −20.

«В этом году зима выдалась крайне суровой, и от нас, к сожалению, мало что зависит. В рамках крупных соревнований это (отмена — прим. ред.) происходит с нами впервые, за исключением случая падения мачты на Кубке мира в 2016 году. Что касается проведения следующих гонок, жюри будет собираться отдельно по каждому дню. Речи о переносе гонок нет, старт не переносится, а отменяется полностью», — отметил он .

Заикин уточнил, что при решении об отмене гонок учитывали не только температуру, но и влажность, а также скорость ветра. В результате отменились командные гонки у мужчин и женщин.