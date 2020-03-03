Гонки без болельщиков удивили Фуркада

В своем Twitter спортсмен назвал происходящее «нестыковкой». Он отметил, что зрителей не пускают на соревнование, однако биатлонистов пустили в страну.

«В то же время нет никаких проблем с тем, что весь биатлонный караван приедет в Чехию, хотя мы все были в Италии всего 7 дней назад», — напомнил Фуркад.

С 5 по 8 марта в Нове-Месте пройдет седьмой этап Кубка мира. Здесь пройдут спринт, гонка преследования и масс-старт. Стать зрителями соревнований должны были около 100 тысяч человек.

Напомним, в северных регионах Италии зафиксировали вспышку заболевания коронавирусом нового типа. По последним данным, в стране заразились 2 036 человек. Выздоровели 149 заразившихся. 52 заболевших умерли. В мире зафиксировано более 90 тысяч случаев заражения COVID-19. В Чехии зафиксированы три случая заражения коронавирусом.