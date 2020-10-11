Гонка «Живу спортом» прошла в Одинцове. Участники с успехом преодолели сложнейшие препятствия

В мероприятии поучаствовали около 200 команд. Гонка представляла собой шестикилометровую трассу с 19 препятствиями. Среди них: бег по пересеченной местности, преодоление стен, движение по канатам, лаз под автомобильными шинами, водные и другие преграды.

На финише участников наградили медалью «Живу спортом».

Благодаря проекту «Кладовка» желающие поменяли спортивный инвентарь на недостающую медаль серии гонок «Живу спортом».

Соревнования по автогонкам прошли на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе 3 октября.

По регламенту это была гонка ретроавтомобилей, поэтому большая часть запчастей была исторической. Других ограничений нет: выбор марки и мощности — по вкусу.

В соревновании участвовали 19 команд. В каждой были укомплектованы по четыре водителя, два инженера и три механика. За несколько минут до старта каждая команда проводила предгоночную подготовку. Под этим подразумевается, что из салона убрали все лишнее, вплоть до крошечных болтов. Это необходимо, чтобы максимально облегчить автомобиль.