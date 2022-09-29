Гонка всероссийского чемпионата Supermoto завершилась победой детей из Нижнего Новгорода | 360°

Спорт 29 сентября 2022, 14:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Гонка всероссийского чемпионата Supermoto завершилась победой детей из Нижнего Новгорода

Читать 360tv в

Всероссийский чемпионат Supermoto подошел к концу. Победителями в нем оказались дети из Нижнего Новгорода. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на группу «Академии» в социальной сети «ВКонтакте».

Реклама

В момент соревнований начался дождь, однако это не помешало детям одержать победу. Абсолютным победителем по результатам чемпионата стал семилетний мальчик несмотря на то, что во время движения пришлось снизить скорость. Всего жители города смогли забрать три золотых награды.

0 0 0 0 0 0