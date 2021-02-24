«Гонка Легкова» впервые прошла по всей России и за ее пределами

Лыжники и биатлонисты померились силами в «Гонке Легкова». Соревнования прошли по всей России и даже за границей.

Источник фото: пресс-служба медиахолдинга МАЕR

«Лыжная гонка в этом году бьет все рекорды, наша лыжная гонка Легкова, потому что уже больше 250 населенных пунктов: это Казахстан, Белоруссия, Эстония — отовсюду спортсмены могут участвовать, любители. Это самое основное и самое главное», — отметил Александр Легков, олимпийский чемпион Сочи-2014.

Побороться за победу пригласили с помощью яркой наружной рекламы. Медиахолдинг МАЕR разместил афишу «Гонки Легкова» на цифровых экранах по всей России — более тысячи спортсменов вышли на старт. Еще полторы — следили за онлайн-трансляцией.

Источник фото: пресс-служба медиахолдинга МАЕR

«Наружная реклама в этом смысле — это самый эффективный и полезный инструмент для того, чтобы собрать друзей по всей стране, которые объединяются спортом, и всем вместе сегодня, в этот зимний день, стартовать на этой гонке», — сказал Константин Майор, генеральный директор медиахолдинга МАЕR.

Спортсмены и олимпийские чемпионы тоже решили доказать, что именно их вид спорта самый лучший. Лыжник Александр Легков стартовал вместе с биатлонистом Антоном Шипулиным.

Источник фото: пресс-служба медиахолдинга МАЕR

«Сегодня, к сожалению, мне винтовку не дали, так бы у меня было стопроцентное преимущество перед Александром Легковым. Но самое главное, конечно, сегодня получить удовольствие», — поделился впечатлением Антон Шипулин, бронзовый призер Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере.

В следующем году организаторы «Гонки Легкова» обещают возможность онлайн-забегов для всех желающих.