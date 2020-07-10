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    10 июля 2020, 13:03

    Гонка «Формулы-1» в Сочи пройдет в сентябре. Ее не отменят из-за пандемии

    Анатолий Минкин

    Руководство «Формулы-1» включило этап Гран-при России в Сочи в обновленный календарь. Соревнования пройдут с 25 по 27 сентября в Сочи. Об этом говорится в сообщении на сайте «Формулы-1».
    Гонка «Формулы-1» в Сочи пройдет в сентябре. Ее не отменят из-за пандемии

    Организаторы напомнили, что включение Сочи увеличило количество подтвержденных гонок на этот год до 10. В ближайшие недели объявят о еще нескольких соревнованиях. Всего в 2020 году «Формула-1» рассчитывает провести от 15 до 18 гонок.

    «Газета.ru» напомнила, что уже после назначения дат соревнований в Сочи руководство «Формулы-1» планировало перенести гонку из России из-за закрытого въезда для иностранцев. На такой шаг власти страны пошли в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

    Вице-премьер России и председатель организационного комитета по подготовке Гран-при России Дмитрий Чернышенко прокомментировал возвращение Сочи в календарь гонок.

    «Россия готова к приему команд и зрителей российского этапа „Формулы-1“», — привело его слова РИА «Новости».

    В этом году общий календарь гонок пересматривали из-за начавшейся пандемии коронавируса. Начало сезона отложили, а первое соревнование «Формулы-1» прошло в Австрии 5 июня.