Гонка «Формулы-1» в Сочи пройдет в сентябре. Ее не отменят из-за пандемии

Организаторы напомнили, что включение Сочи увеличило количество подтвержденных гонок на этот год до 10. В ближайшие недели объявят о еще нескольких соревнованиях. Всего в 2020 году «Формула-1» рассчитывает провести от 15 до 18 гонок.

«Газета.ru» напомнила, что уже после назначения дат соревнований в Сочи руководство «Формулы-1» планировало перенести гонку из России из-за закрытого въезда для иностранцев. На такой шаг власти страны пошли в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Вице-премьер России и председатель организационного комитета по подготовке Гран-при России Дмитрий Чернышенко прокомментировал возвращение Сочи в календарь гонок.

«Россия готова к приему команд и зрителей российского этапа „Формулы-1“», — привело его слова РИА «Новости».

В этом году общий календарь гонок пересматривали из-за начавшейся пандемии коронавируса. Начало сезона отложили, а первое соревнование «Формулы-1» прошло в Австрии 5 июня.