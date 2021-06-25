Гонка «Формулы-1» пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург примет этап Гран-при «Формулы-1» в 2023 году. Об этом заявил президент гоночной серии Стефано Доменикали.

Президент «Формулы-1» стал специальным гостем праздника выпускников «Алые паруса», написало РИА «Новости». Во время мероприятия Доменикали сообщил, что в 2023 году гонка пройдет на петербургской трассе «Игора Драйв».

Ранее организаторы гоночной серии опубликовали обновленный календарь нынешнего сезона. В списке изобразили белый фон вместо российского флага. При этом рядом с белым прямоугольником оставили название страны.

Российский триколор запрещено демонстрировать согласно решению Спортивного арбитражного суда по санкциям WADA. Спортсмены из России в течение двух лет будут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Во время победы россиян не будут поднимать триколор и включать гимн.

Гонки «Формулы-1» пройдут в Сочи с 24 по 26 сентября. Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин участвует в соревнованиях в статусе нейтрального атлета. Он выступает за команду «Хаас».