Гончаренко назвал «катастрофой» результат ЦСКА в игре с австрийцами

«Если ты не забиваешь в трех домашних матчах голы, то это катастрофа. Нам казалось, что мы сильнее соперников, а по факту нет. Одно дело создавать моменты, другое — их реализовывать», — подчеркнул тренер.

Отмечается, что Гончаренко не стал сравнивать это выступление в Лиге Европы с прошлыми кампаниями. ЦСКА на протяжении трех лет не выходят в евровесну. Тренер пояснил, что у наших футболистов было мало времени для подготовки. По его словам, на тренировках команда работает «неплохо». Он подчеркнул, что игроки не смогли показать свой настоящий уровень