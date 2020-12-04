Гончаренко назвал «катастрофой» результат ЦСКА в игре с австрийцами
Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко в рамках пресс-конференции отреагировал на поражение в игре с австрийским «Вольфсберг» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Команда проиграла со счетом 0:1, пишет сайт NEWS.ru.
«Если ты не забиваешь в трех домашних матчах голы, то это катастрофа. Нам казалось, что мы сильнее соперников, а по факту нет. Одно дело создавать моменты, другое — их реализовывать», — подчеркнул тренер.
Отмечается, что Гончаренко не стал сравнивать это выступление в Лиге Европы с прошлыми кампаниями. ЦСКА на протяжении трех лет не выходят в евровесну. Тренер пояснил, что у наших футболистов было мало времени для подготовки. По его словам, на тренировках команда работает «неплохо». Он подчеркнул, что игроки не смогли показать свой настоящий уровень