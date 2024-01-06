06 января 2024, 07:34
Голы троих россиян помогли «Каролине» победить «Вашингтон» в матче НХЛ
Голы Пономарева, Свечникова и Орлова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
Хоккеисты «Каролины» обыграли «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:2.
В составе «Харрикейнз» голами отметились россияне Василий Пономарев, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.
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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, однако отличиться голом не сумел.
Для хоккеиста «Каролины» Орлова матч с «Вашингтоном» стал первым после обмена в «Бостон» в 2023 году. Зрители тепло приветствовали игрока перед встречей, а клуб показал нарезку лучших игровых моментов в его честь.
Столичный клуб расположился на 11-м месте в Восточной конференции с 42 очками, а «Каролина» занимает четвертую позицию с 48 очками.
НХЛ
Вашингтон
Александр Овечкин
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