Головкин победил Деревянченко и был освистан

Встреча боксеров проходила на нью-йорском ринге стадиона «Мэдисон Сквер Гарден». Соперники сражались в легком весе за титул по версии IBF.

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Первый раунд прошел для Деревянченко не очень удачно. Спортсмен побывал в нокдауне, но смог продолжить бой дальше. Как сообщили в комиссии, украинец рассек сопернику голову, но после осмотра медиков пострадавшему разрешили остаться на ринге.

Головкин и Деревянченко отстояли 12 раундов, и по единогласному решению судейской коллегии победу присвоили казахстанскому спортсмену (114-113, 115-112, 115-112).

После завершения встречи многие зрители остались недовольны решением судей и казахстанец получал чемпионские поясы под гул трибун.

За свою спортивную карьеру Головкин одержал уже 40 побед при одном поражении и одной ничье. В активе Деревянченко 13 побед и два поражения.