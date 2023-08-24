Спорт 24 августа 2023, 15:58 Головина и Миранчука включили в состав сборной России на товарищеские матчи РФС: в состав сборной России на сентябрьские сборы вошли Головин и Миранчук Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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В расширенный состав сорной России на товарищеские матчи в сентябре вошли футболисты Александр Головин и Алексей Миранчук. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Всего в расширенный состав попали 36 игроков, включая вратарей Матвея Сафонова и Михаила Кержакова. Сборную представят футболисты из «Спартака», «Зенита», «Динамо», «Крыльев Советов», ЦСКА и других команд.

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В РФС отметили, что в команду не вошел Арсен Захарян, который перешел в августе в испанский «Реал Сосьедад». Дебютировать за сборную смогут футболисты Александров, Черников, Волков, Юшин, Кривцов и Егорычев.

Организация опубликовала списки арбитров, которые получили назначение на матчи шестого тура РПЛ, сообщил сайт «kp.ru». Встречу московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» рассудит Рафаэль Шафеев.