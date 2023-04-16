Спорт 16 апреля 2023, 22:00 Головин забил гол, позволивший «Монако» уверенно обыграть «Лорьян» Гол Головина помог «Монако» обыграть «Лорьян» со счетом 3:1 РИА «Новости»

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Гол полузащитника российской сборной Александра Головина помог футболистам «Монако» уверенно обыграть «Лорьян» со счетом 3:1. Мячи у хозяев забили Крепин Диатта (13-я минута), Александр Головин (26) и Кевин Фолланд (54).

Две голевые передачи отдал Виссам Бен Йеддер. Головин принял активное участие во всех трех результативных атаках своей команды. Он был заменен на 76-й минуте.

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У гостей отличился Ибрагим Коне, точно исполнивший пенальти за несколько минут до финального свистка. Он сократил отставание во времени, но на большее «Лорьяну» не хватило времени.

Головин установил личный рекорд по голам за сезон в составе «Монако». На его счету семь забитых мячей. До этого лучшим результатом российского футболиста были шесть голов в сезоне 2020/21.

«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лорьян» идет на 10-й строчке с 45-ю очками.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказал мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы достойно выступить в итальянском топ-клубе в случае приглашения. По словам тренера, Головин показал на что способен во время игры за «Монако».