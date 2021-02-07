Головин сделал хет-трик в матче чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал хет-трик в матче 24-го тура Лиги 1 с французским футбольным клубом «Ним». Встреча на момент написания новости не закончилась, счет пока 3:2.

Головин забил первый гол на третьей минуте игры с голевой передачи Фоде Балло-Туре. Через 10 минут он снова отправил мяч в ворота соперника.

Во втором тайме россиянин оформил хет-трик. На 62-й минуте при счете 2:2 Головин забил со штрафного.

За 23 встречи «Монако» набрал 45 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Ним» с 15 очками занимает последнюю, 20-ю строчку. В лидеры соревнований выбился «Лион» (52).

Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года, когда покинул московский ЦСКА. За трансфер футболиста заплатили 30 миллионов евро. Спортсмен подписал контракт на пять лет.