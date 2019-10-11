Головин объяснил успех сборной России в матче с Шотландией

Сборная России будет играть на победу в матче с Кипром — Черчесов Подробнее

Сначала российские футболисты играли робко, но потом «вошли в игру». Головин похвалил нападающего Артема Дзюбу за два гола. Мяч оказался в воротах благодаря везению и мастерству.

«Дзюба — молодец. Этот гол придал уверенности. А после второго мяча уже раскрепостились, у всех стало все получаться. Нужно так играть и при счете 0:0», — отметил Головин.

Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0, напомнило РИА ФАН. Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве. Мячи забили Магомед Оздоев, Артем Дзюба (2), Александр Головин.

В турнирной таблице группы I сборная России заняла второе место с 18 очками, которые набрала за семь матчей. В следующий раз футболисты сыграют 13 октября со сборной Кипра. Если отечественные спортсмены обыграют киприотов, они получат путевку на Евро-2020.