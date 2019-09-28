Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев подписал двухгодичное соглашение с футбольным клубом «Ростов». Прославленный тренер Игорь Гамула оценил шансы футболиста на успешную карьеру в своем родном клубе.

«Любой квалифицированный футболист всегда усилит любую команду. Куда собрался переходить Мамаев — мы не знали. Пришел в „Ростов“. А „Ростов“ такой клуб — к нам уже приходил один футболист, который долго не играл. Пожалуйста, сейчас ведущий футболист команды и вообще российского футбола. Еременко не играл два года, а сейчас пришел — и ведущую роль занимает в футбольном клубе „Ростов“. Мамаев — футболист квалифицированный. Я думаю, что он за время, которое сейчас у него есть, восстановится, приведет себя в порядок, войдет в кондицию и, я думаю, принесет еще большую пользу российскому футболу», — заявил Гамула.

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Тренер напомнил, что Мамаев должен был идти играть в «Динамо», но в последний момент что-то сорвалось. Приехал в «Ростов», который с ним вел переговоры еще до «Динамо», но Мамаев говорил, что хочет остаться в Москве.

«Мы ему всегда рады и я думаю, когда хороший футболист появляется в команде, это всегда здорово, это конкуренция. Польза будет однозначно. Будет играть на своих позициях, время еще есть восстановиться, прийти себя — тем более получив такой урок. Голова наверняка стала светлее», — заключил Гамула.