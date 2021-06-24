Роналду повторил мировой рекорд по числу голов за сборную Португалии

Португальский футболист Криштиану Роналду забил 109-й гол в своей спортивной карьере. Этот мяч позволил ему повторить мировой рекорд по количеству голов, забитых за национальные команды.

Сборная Португалии 23 июня выступает против соперников из Франции. Во время матча Роналду реализовал два пенальти, забив свой 108-й и 109-й голы за сборную. Игра проходит в рамках чемпионата Европы на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. К 61-й минуте игры счет 2:2.

Футболисту удалось повторить рекорд бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи. Тот завершил свою футбольную карьеру в 2017 году.

Вместе с португальцами и французами в группу F попали сборные Германии и Венгрии. Ранее путевки в плей-офф смогли получить команды Швеции и Испании. Также в 1/8 финала чемпионата вышла сборная Украины. Выход страны плей-офф стал первым в истории футболистов. Украинцы заняли третье место в своей группе, набрав три очка.

Российская сборная вылетела из турнира после разгромной победы датчан. Игра завершилась со счетом 1:4.