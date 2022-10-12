Голландский гонщик Виктор Стиман погиб после аварии на соревнованиях FIM Supersport 300 | 360°

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Голландский гонщик Виктор Стиман погиб после аварии на соревнованиях FIM Supersport 300

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Мотогонщик из Нидерландов Виктор Стиман умер в больнице после ДТП, произошедшего на турнире  FIM Supersport 300 в Португалии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт соревнований.

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На гоночной трассе во время соревнований столкнулись сразу несколько участников. После этого соревнования остановили. Стимана доставили в больницу на медицинском вертолете. Спасти его врачам не удалось.

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