Голландский гонщик Виктор Стиман погиб после аварии на соревнованиях FIM Supersport 300 | 360°

Спорт 12 октября 2022, 14:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Голландский гонщик Виктор Стиман погиб после аварии на соревнованиях FIM Supersport 300

Читать 360tv в

Мотогонщик из Нидерландов Виктор Стиман умер в больнице после ДТП, произошедшего на турнире FIM Supersport 300 в Португалии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт соревнований.

Реклама

На гоночной трассе во время соревнований столкнулись сразу несколько участников. После этого соревнования остановили. Стимана доставили в больницу на медицинском вертолете. Спасти его врачам не удалось.

0 0 0 0 0 0