Спорт 02 ноября 2022, 23:29 Голкипер «Зенита» Одоевский получил травму

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Врать «Зенита» Даниил Одоевский приступит к тренировкам лишь в начале следующего года из-за полученной травмы. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

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По данным издания, футболисту диагностировали мышечное воспаление, возникшее из-за ритма тренировок. Отмечается, что сейчас голкипер работает индивидуально. В последний раз он выступал в основном составе команды в начале августа, когда его удалили в конце первого тайма в матче с «Ахматом».