Спорт 28 апреля 2023, 14:31 Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский повторил рекорд Гашека в Кубке Стэнли

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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский смог повторить рекорд чешского хоккеиста Доминика Гашека по количеству побед в плей-офф НХЛ. В последней игре с «Торонто Мэйпл Лифс» он провел на льду 60 минут и отразил 28 бросков из 30. Об этом написала «Политика сегодня».

Встреча «Тампы» и «Торонто Мэйпл Лифс» завершилась минувшей ночью в пользу команды российского голкипера со счетом 4:2.

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Для того, чтобы Василевский смог повторить рекорд Гашека, ему понадобилось 109 игр, а чеху — 119. Следующая встреча Восточной конференции пройдет в Тампе 29 апреля.