Голкипер Петр Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд» | 360°

Спорт 07 ноября 2022, 01:28 Голкипер Петр Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд» Вратарь Петр Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд» РИА "Новости"

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Экс-голкипер футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех подписал контракт с «Челмсфорд» на сезон 2022-2023. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Чеху 40 лет, во время выступления за британский клуб «Челси» он стал четырехкратным чемпионом Англии и четыре раза выиграл кубок страны. В составе чешской сборной по футболу вратарь провел 125 матчей.

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В 2019 году Чех перешел в хоккей, играя за «Гилдфорд» до 2022 года. Сейчас он попал во второй дивизион, в котором выступает «Челмсфорд».

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Ранее сообщалось, что полицейские арестовали двух футбольных фанатов на матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья», который проходил в Британии. Болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес 17-летнего игрока Рико Льюиса.