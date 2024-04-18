Спорт 18 апреля 2024, 17:01 Голкипер Нойер заявил, что «Бавария» обыграла «Арсенал» за счет дисциплины

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Немецкий вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что его команда обыграла «Арсенал» за счет дисциплины игроков. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Мы старались строить атаки, начиная с передач возле наших ворот. Думаю, нам удалось найти хороший баланс, и это стало залогом нашей победы», — добавил голкипер.

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Отмечается, что «Бавария» обыграла «Арсенал» со счетом 1:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.