Спорт 19 мая 2023, 12:21 Голкипер «Флориды» Бобровский установил рекорд клуба по отраженным броскам Вратарь «Флориды» Бобровский стал рекордсменом клуба по числу сейвов в матче плей-офф НХЛ РИА «Новости»

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Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил клубный рекорд по количеству отраженных бросков в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом появилась на сайте лиги.

В пятницу «Флорида» в первом матче Восточной конференции в овертайме одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» со счетом 3:2. Бобровский отразил 61 из 63 бросков по воротам. Таким образом россиянин побил рекорд Джона Ванбисбрука, который в 1996 году сделал 55 сейвов. Также Бобровский стал третьим голкипером в истории лиги, кому удалось отразить свыше 50 бросков в двух поединках плей-офф подряд.

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Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. В текущем сезоне лиги 34-летний российский голкипер провел 66 встреч.

Ранее канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал 15-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1,5 тысячи очков. Следом за ним расположился нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин. Российский хоккеист также по числу забитых голов сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги — канадца Уэйна Гретцки.