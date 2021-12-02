Голкипер «Факела» Свинов перейдет в состав «Спартака»

В составе московского «Спартака» появится новый голкипер. Клуб договорился приобрести вратаря воронежского «Факела» Илью Свинова. Об этом сообщил Sport24.

Футболист уже прошел медицинский осмотр в новом клубе. Он планирует подписать контракт уже в ближайшее время. Покупка спортсмена обойдется «Спартаку» в 20 миллионов рублей. Такая сумма была прописана в контракте футболиста с «Факелом» в качестве отступных, передала «Свободная Пресса».

Ранее стало известно о том, что хавбек клуба «Ян Регенсбург» Макс Безушков может перейти в «Спартак». Руководство московского клуба ведет переговоры о трансфере спортсмена.