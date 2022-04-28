Гольф вне политики. Подмосковье проведет международный турнир

Первая матчевая встреча сборной Мира и сборной России пройдет 24 июля в Moscow Country Club (Нахабино) в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».

К движению примкнули гольф-клубы Владимирской, Ленинградской, Свердловской, Ростовской областей, Краснодарского края и два подмосковных. Победители отборочных турниров вместе с оргкомитетом фестиваля и членами клуба «Сильные фигуры» выступят за сборную России. Они будут соревноваться с представителями дипломатических миссий зарубежных стран.

Подготовка к состязанию уже началась. Гольф-директор Moscow Country Club Мария Баженова уверена, что оно пройдет на высоком уровне — запланирована очень насыщенная программа, в том числе встреча шахматистов и турнир по керлинг-гольфу среди звезд.

«Многие хотят принять участие в турнире, выйти на церемонию открытия со своим флагом», — рассказала она.

Генеральным партнером фестиваля стала компания «РЖД», он проводится при поддержке Минспорта России, Минцифры России, Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, Российского союза туриндустрии, благотворительных фондов «Взрослеем вместе» и «Под флагом добра!», Федерации шахмат России.

За месяц до этого, в конце июня, в Подмосковье пройдет другое крупное спортивное мероприятие — Кубок главы Дмитровского округа Московской области.