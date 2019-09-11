Гольф и благотворительность в Дмитрове. Вырученные средства перечислят детской школе-интернату

Благотворительный турнир Pro Am состоялся в гольф-клубе Links National Golf Resort на территории Дмитровского городского округа.

Любители гольфа не только посоревновались между собой в спортивном мастерстве, но и собрали средства на благотворительные цели.

В турнире приняли участие несколько десятков спортсменов. Все вырученные средства в размере 300 тысяч рублей перечислят Дмитровской общеобразовательной школе-интернату для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, говоря о прошедшем турнире, отметил, что когда спорт и благотворительность идут бок о бок — это позитивная и добрая практика.

«Турнир по гольфу клуба Links National Golf Resort, организованный в Телешово, стал в этом отношении ярким и показательным примером. Все средства, вырученные на соревновании, будут перечислены Дмитровской школе-интернату для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо организаторам и участникам турнира за чуткость и неравнодушие!» — сказал глава муниципального образования.

В соревнования победила команда Валерия Тупикова, Артема Дианова, Ивана Скрипкина и Арсена Бакиева. Серебряные награды достались Сергею Нарышкину, Николаю Юденкову, Олегу Кустикову и Александру Комарцу. Третье место заняли Николай Афанасьев, Татьяна Нарышкина, Ася Донская и Александра Курапова.