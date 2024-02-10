Спорт 10 февраля 2024, 17:41 Голдобин установил рекорд «Спартака» по набранным очкам за один сезон Хоккеист Голдобин за один сезон побил 42-летний рекорд «Спартака» Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Нападающему московского «Спартака» Николаю Голдобину удалось побить рекорд хоккеиста Александра Кожевникова, который набрал 71 очко (43+28) в 47 играх в сезоне-1981/1982. Об этом сообщил «Чемпионат».

Голдобин отличился в матче с казахстанским «Барысом» — нападающий красно-белых отдал результативную подачу и забросил шайбу в ворота противника. «Спартак» разгромил соперника со счетом 4:1.

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В этом сезоне 28-летний Голдобин набрал 72 очка (35+37) в 61 матче. За карьеру в КХЛ хоккеист провел 248 игр и совершил 195 (91+104) результативных действий при показателе полезности «+36», отметили в издании.

Ранее «Спартак» одержал победу над «Динамо» в серии буллитов чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:3. В составе «Спартака» голы забили Александр Бурмистров, Егор Варюшкин и Николай Голдобин.