Гол в ворота «Зенита» попал в рейтинг лучших в истории ЛЧ

Французский журнал France Football составил рейтинг 50 лучших голов, забитых в Лиге чемпионов (ЛЧ) с 1992 по 2020 год. 31-е место занял мяч, отправленный футболистом клуба «Лейпциг» Марселем Забитцером в ворота петербургского «Зенита».

Тот матч прошел в Германии 23 октября прошлого года. В групповом этапе ЛЧ «Лейпциг» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Помимо Забитцера, гол забил Конрад Лаймер, а автором единственного мяча петербургской команды стал Ярослав Ракицкий.

Тогда «Зенит» занял последнее место в квартете G, где также оказались «Лион» и «Бенфика». «Лейпциг» вышел в плей-офф с первого места и в 1/8 финала турнира обыграл лондонский «Тоттенхэм» со счетом 4:0 по сумме двух встреч. Лига чемпионов после прервалась из-за пандемии.

Первое и второе места рейтинга голов пока не известны, но на третьей строчке расположился мяч Криштиану Роналду, который тот через себя отправил в ворота «Ювентуса».