Спорт 19 декабря 2023, 07:10 Гол россиянина помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» в Серии А Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Салернитану» в Серии А РИА «Новости»

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«Аталанта» на своем поле одержала крупную победу над «Салернитаной» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на поле на 85-й минуте, а спустя четыре минуты отправил мяч в сетку чужих ворот.

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Для 28-летнего футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне. Всего на его счету 11 матчей и две результативные передачи во всех турнирах за «Аталанту».

Клуб из Бергамо занимает седьмое место в чемпионате Италии с 26 очками. «Салернитана» с восемью очками занимает последнюю 20-ю строчку.

Ранее СМИ сообщили о планах Миранчука вернуться в чемпионат России в зимнее трансферное окно. Однако бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал эти заявления ничем не обоснованными вбросами.