Спорт 03 января 2024, 07:07 Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ РИА «Новости»

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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Питтсбург Пингвинз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

Решающий гол в составе «Питтсбурга» на свой счет записал российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала восьмой в нынешнем регулярном сезоне.

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Всего в активе россиянина 830 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 126-й победной в карьере.

Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов в ходе встречи нанес два броска по чужим воротам, но очков набрать не сумел. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.

«Вашингтон» прервал серию поражений в НХЛ, которая насчитывала уже четыре игры подряд. Для «Питтсбурга» это поражение стало первым после трех побед.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов составляет 64 гола.