Спорт 22 июля 2023, 07:51 Гол Месси принес победу «Интер Майами» в дебютном матче Лионель Месси забил победный мяч в дебютной игре за «Интер Майами» РИА «Новости»

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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси принес победу команде в первом матче за новый клуб. Аргентинец отметился голом со штрафного на последних минутах встречи.

«Интер Майами» в ночь на 22 июля играл с мексиканским «Крус Асуль» в первом туре групповой стадии турнира Leagues Cup, одержав победу со счетом 2:1.

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Месси появился на поле на 54-й минуте при счете 1:1, дебютировав в новой команде. В дополнительное ко второму тайму время «Интер Майами» заработал штрафной, который Месси реализовал великолепным ударом и принес клубу победу.

Футболист перешел в клуб MLS в начале июня, его прошлой командой был французский «ПСЖ», за который он играл с 2021 года.

До перехода в стан парижан Месси защищал цвета «Барселоны», с которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов и 10 раз чемпионат Испании. Аргентинец семь раз получал престижную премию «Золотой мяч» как лучшему игроку мира.