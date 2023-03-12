Спорт 12 марта 2023, 18:46 Гол Мантуана принес победу «Зениту» над «Химками» в РПЛ «Зенит» обыграл «Химки» в матче 19-го тура РПЛ благодаря голу Мантуана в добавленное время РИА «Новости»

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Бразильский полузащитник Густаво Мантуан, выступающий за петербургский «Зенит» на правах аренды, принес победу своей команде в матче 19-го тура РПЛ против «Химок». Футболист отправил мяч в ворота соперника в добавленное ко второму тайму время.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге. Хозяева поля лидируют в турнирной таблице, а коллектив из Подмосковья до начала матча находился на предпоследнем, 15-м месте.

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Счет на 19-й минуте открыл бразильский нападающий «Зенита» Малком. На 55-й минуте он увеличил преимущество своей команды, оформив дубль. Несмотря на тяжелое положение, «Химки» сумели отыграться благодаря двум мячам Бутты Магомедова. Команда из Московской области практически добилась ничьей, но решающее слово оказалось за петербуржцами.

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Вышедший на поле на 75-й минуте Густаво Мантуан завершил атаку «Зенита», переправив мяч в ворота «Химок» головой в компенсированное время. Как итог — петербуржцы заработали еще три очка и увеличили отрыв от идущего вторым столичного «Спартака».

Красно-белые свой матч в рамках 19-го тура провели 11 марта. На стадионе в Тушине команда обыграла воронежский «Факел» со счетом 3:2. Дублем в той встрече отметился нидерландский нападающий Квинси Промес. Эти мячи стали для него 100-м и 101-м в футболке «Спартака».