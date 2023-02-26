Спорт 26 февраля 2023, 02:59 Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ «Питтсбург» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ со счетом 3:2 Публичное достояние

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Хоккейный клуб «Питтсбург» в овертайме одержал победу над «Сент-Луисом» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на 26 февраля. Об этом сообщил ТАСС.

В команде победителей счет открыл россиянин Евгений Малкин, за ним последовала шайба Маркуса Петтерссона, а потом Брайан Раст успешно атаковал ворота противника. У проигравших отличились россиянин Павел Бучневич и Джастин Фолк.

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В нынешнем сезоне Малкин забросил 22 шайбы и 38 раз ассистировал. По итогам матча с «Сент-Луисом» «Питтсбург» разместился на пятой строчке турнирной таблицы Столичного дивизиона.

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Подопечные Майкла Салливана в следующем матче, который намечен на 27 февраля, встретятся с хоккеистами «Тампы».

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года Малкин отыграл тысячный матч на льду НХЛ. Он входит в число российских звезд лиги.