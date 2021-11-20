Гол Крыховяка с пенальти обеспечил «Краснодару» победу над московским «Спартаком»

В последнем туре первого круга чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) команде «Краснодар» удалось на домашнем матче обыграть московский «Спартак» со счетом 2:1. Первый гол забил краснодарский футболист Джон Кордоба, точку в финальном счете матча поставил капитан Гжегож Крыховяк, который забил гол с пенальти.

Со стороны «Спартака» отметился Александр Соболев. Пенальти в ворота хозяев было назначено в дополнительное время первого тайма, первым у мяча оказался Квинси Промес, но арбитр усмотрел нарушение и потребовал повторить удар со стороны другого игрока. Выбор пал на Александра Соболева, который точно отправил мяч в ворота краснодарцев.

Как уточнил «Матч», теперь в активе краснодарской команды 24 очка. Клуб находится на пятой строчке в турнирной таблице. Красно-белые при этом опустились на десятое место, им удалось набрать 19 очков.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба установил новый рекорд в РПЛ. За время участия в лиге он оформил пять хет-триков. Последний из них — в ходе матча с командой из Нижнего Новгорода.