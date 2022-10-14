Гол и три передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту» в матче НХЛ | 360°

Спорт 14 октября 2022, 15:13 Поделиться Telegram

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Viber Гол и три передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

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Хоккейная команда «Нью-Йорк Ренджерс» одержала победу над «Миннесотой Уайлд» во многом благодаря игре российского хоккеиста Артемия Панарина. Об этом сообщил RT.

В матче регулярного чемпионата Панарин получил четыре очка, забив гол и сделав три результативных передачи. Матч завершился со счетом 7:3 в пользу «Рейнджерс».

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После этой игры на счету Панарина стало 574 очка за карьеру в Национальной хоккейной лиге, написал «ПолитЭксперт».

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