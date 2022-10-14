Гол и три передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту» в матче НХЛ | 360°

Все новости

Общество

15 октября 2022, 15:07

Работу системы ПВО в Севастополе назвали тренировкой

Власть

15 октября 2022, 15:01

Лукашенко заявил о несамостоятельности Зеленского

Реклама

Спецоперация

15 октября 2022, 14:57

Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО в Запорожье

Подмосковье

15 октября 2022, 14:56

Минтранс: 70 автобусов курсируют до четырех ледовых аренд Подмосковья

Спецоперация

15 октября 2022, 14:43

Жителей Киевской области предупредили о вероятном отключении электричества

Подмосковье

15 октября 2022, 14:43

Участие в национальном проекте «БКД» приняли более 4 тысяч сотрудников дорожного комплекса Подмосковья

Мир

15 октября 2022, 14:41

Украинский беженец пожаловался на отсутствие работы в Канаде

Мир

15 октября 2022, 14:33

Маску предрекли судьбу Трампа после высказываний об Украине

Спецоперация

15 октября 2022, 14:25

Российские военные сорвали попытку десантной операции ВСУ в районе ЗАЭС

Спорт

14 октября 2022, 15:13

Гол и три передачи Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

Читать 360tv в

Хоккейная команда «Нью-Йорк Ренджерс» одержала победу над «Миннесотой Уайлд» во многом благодаря игре российского хоккеиста Артемия Панарина. Об этом сообщил RT.

В матче регулярного чемпионата Панарин получил четыре очка, забив гол и сделав три результативных передачи. Матч завершился со счетом 7:3 в пользу «Рейнджерс».

Реклама

После этой игры на счету Панарина стало 574 очка за карьеру в Национальной хоккейной лиге, написал «ПолитЭксперт».

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама