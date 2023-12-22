22 декабря 2023, 07:14
Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом»
Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Коламбус» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» в чужой площадке обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме.
Автором победного гола столичного клуба в овертайме стал российский форвард Александр Овечкин, который прервал серию без голов в матчах НХЛ. Она насчитывала 14 матчей. Кроме того, на счету россиянина результативная передача.
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Также Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который записал на свой счет 900 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. На первом месте по этому показателю канадец Уэйн Гретцки, который за карьеру отличился 1016 раз.
Всего в нынешнем сезоне заокеанской лиги Овечкин принял участие в 30 матчах, забросил шесть шайб и сделал 14 результативных передач.
В среду тремя звездами дня в НХЛ признали сразу троих российских хоккеистов.
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