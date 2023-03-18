Спорт 18 марта 2023, 22:23 Гол Дзюбы принес «Локомотиву» волевую победу над «Краснодаром» Гол Дзюбы принес «Локомотиву» победу в матче РПЛ против «Краснодара» Pxhere

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Московский «Локомотив» одержал победу в матче 20-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара». Решающий гол забил нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

Матч состоялся 18 марта в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. У «Краснодара» отличились Хуниор Алонсо, оформивший мяч в ворота соперников на 29-й минуте встрече, и Джон Кордоба. Он забил гол на 39-й минуте игры.

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В составе «Локомотива» голы забили Дмитрий Баринов на 46-й минуте, Максим Глушенков — на 52-й, и решающий гол оформил Артем Дзюба на 65-й минуте матча.

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Дебютными голами за свои команды отметились Алонсо и Глушенков.

«Локомотив» набрал 22 очка. Это позволило клубу подняться на 11-е место в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 29 баллов. Команда расположилась на восьмой строчке.

В следующем туре «Локомотив» встретиться с «Нижним Новгородом». Игра пройдет 1 апреля. «Краснодар» в этот же день сыграет с «Химками».

Определены даты проведения полуфинальных матчей Кубка России «Пути РПЛ» и «Пути регионов» Кубка России. «Урал» примет московский «Спартак» 4 апреля. На следующий день пройдет встреча ЦСКА и «Крыльев Советов». В рамках «Пути регионов» также состоятся две игры. «Динамо» 4 апреля встретится «Акроном», а «Краснодар» 6 апреля проведет встречу с «Ростовом».