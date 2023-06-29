Спорт 29 июня 2023, 01:31 «Гнать таких». Олимпийский чемпион назвал Слуцкого «балбесом» и «футбольным клоуном» Олимпийский чемпион Тихонов назвал Слуцкого «балбесом» и «клоуном» за пародию на Дзюбу РИА «Новости»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов негативно высказался в адрес бывшего тренера ЦСКА и российской сборной по футболу Леонида Слуцкого после его появления на шоу в образе футболиста Артема Дзюбы. Тот ранее оказался в центре скандала из-за видео эротического содержания. Об этом сообщило издание vseprosport.

«Футбольный клоун. А если он еще опустился до этого… Самое страшное, что у наc не принимаются никакие меры. Дзюбу еще давно надо было наказать, еще до того выгнать. Мы говорим о воспитании молодежи, о подрастающем поколении, а тут…» — заявил Тихонов.

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Олимпийский чемпион пожаловался на недостаточное количество экранного времени для достойных программ и отметил, что вместо хорошего контента люди обсуждают подобные случаи, который исполнил Слуцкий. В качестве решения Тихонов предложил выгонять таких людей.

«Гнать их поганой метлой! Слуцкий — балбес. Если бы он спародировал кого-нибудь из великих тренеров по-серьезному, а не то, что сидеть и качаться», — объяснил он.

Речь идет о появлении Леонида Слуцкого в проекте Азамата Мусагалиева «Большое шоу». Смысл программы состоит в том, что участнику нужно рассмешить оппонента. Для своего перфоманса спортсмен выбрал пародию на скандальное видео Артема Дзюбы.

Ранее в сети появилось новое интимное видео с участием футболиста Дзюбы. Спортсмен рассказал, что в связи с эротическими материалами ему угрожали и пытались вымогать деньги.