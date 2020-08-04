Глушаков ушел из «Ахмата»

Футболист Денис Глушаков принял решение уйти из «Ахмата». Он поблагодарил футбольный клуб и болельщиков в своем Instagram.

«Пришло время двигаться дальше», — написал Глушаков. Он отметил, что сейчас продолжает тренироваться по своей программе, а также ведет переговоры с другими клубами.

Ранее футбольный клуб «Тамбов» заключил контракт с форвардом из Украины Виталием Балашовым. Он будет играть по седьмым номером.

В чемпионате России по футболу сезона 2019/20 выбрали самый красивый гол. Его сделал сербский нападающий Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата». А лучшим футболистом чемпионата России признали Артема Дзюбу.

В конце июля у «Ахмата» появился новый тренер — Андрей Талалаев. Он занял место Игоря Шалимова, с которым было решено не проливать контракт. В матче 28-го тура российской премьер-лиги «Ахмат» встретился с «Зенитом» и сыграл с ним в ничью.