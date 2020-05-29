Глушаков продолжит играть в «Ахмате»

Футбольный клуб «Ахмат» продлил контакт с 33-летним полузащитником Денисом Глушаковым и еще тремя футболистами. Они продолжат играть за команду до завершения сезона-2019/2020.

Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте. Помимо Глушакова, соглашения продлили с голкипером Евгением Городовым, защитником Роландом Гиголаевым и хавбеком Олегом Ивановым. Все контракты истекали 31 мая 2020 года.

Глушаков играет за грозненский клуб с июня 2015 года. Он заключил с ним контракт после ухода из московского «Спартака». За «Ахмат» футболист отыграл 17 матчей в РПЛ, забив два мяча. На днях спортсмен заявил, что может вернуться назад в команду красно-белых.

Чемпионат России приостановили из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить розыгрыш по футболу. Он возобновится 21 июня. Помимо этого, на трибуны даже пустят болельщиков, правда, с одним условием.